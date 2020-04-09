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На территории Урицкого района будет построен новый комплекс по производству мяса птицы

Завершить работы планируют к 1 октября.


Сейчас только готовят площадку под строительство 12-ти корпусов. Птицефабрику решили возвести всего в километре от уже существующей. Предприятие даст 420 рабочих мест и 1200 тонн куриного мяса в месяц. По словам директора, предыдущее предприятие морально устарело и требует новых производственных мощностей. 
 
Александр Сергиенко, генеральный директор птицефабрики: «Нам потребуется увеличить родительское стадо кур для получения инкубационного яйца, дабы исключить возможные риски при импорте, привозе и таким образом обеспечить биобезопасность предприятия. Предприятие будет увеличено, и оно станет в рамках предприятием замкнутого цикла».
 
Таким образом, две птицефабрики будут давать ежемесячно больше двух тонн качественного куриного мяса.
 
Сергей Борзёнков, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «Мы, со своей стороны, будем поддерживать все проекты, которые реализуются. Будем поддерживать и строительство дорог, и подъездных путей, то есть, здесь будет взаимный интерес и власти и бизнеса».



Татьяна Тимохина
9 апреля 2020 года
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