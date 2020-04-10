Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Детские выплаты - утверждены. Сегодня депутаты облсовета ради этого собрались на внеочередную сессию.

- «Горячая» признательность - за работу «на передовой» в борьбе с вирусом. В Орле предприниматели предложили посильную помощь медикам-инфекционистам.

- В Роспотребнадзоре предупредили о мошенниках, действующих от их имени.

- Дезраствором - против вируса. Генеральная уборка города продолжается.

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Вести-Орёл

9 апреля 2020 года



