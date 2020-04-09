В Орле ищут волонтёров для помощи самоизолированным

Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал во время прямого эфира в Instagram.

Сбор волонтёров для доставки помощи самоизолированным жителям области в возрасте старше 60 лет будет организован в субботу, 11 апреля, около гостиницы «Русь», с 10 до 11 часов.



Все добровольцы будут обеспечены средствами защиты.



На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 5 из них добавилось за последние сутки. 16 человек находятся на карантине в инфекционных отделениях. Под наблюдением врачей находится 891 человек, 80 сняты с наблюдения за последние сутки.