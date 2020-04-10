В Орловской области на сегодняшний день подтверждено ещё 7 случаев заболевания коронавирусом

Об этом в своем Telegram-канале написал советник губернатора Сергей Лежнев.



«4 прибывшие из Москвы, 2 вернулись из Белоруссии (семейная пара) и 1 был контакт. Все прибывшие были взяты сразу под контроль Роспотребнадзора и департамента здравоохранения. Состояние всех удовлетворительное», - написал Лежнев.





Орловское Информбюро

10 апреля 2020 года



