Коротко о главном «Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- Когда бизнес и власть начинают работать сообща. В Урицком районе возводят новый комплекс по производству мяса птицы.



- Пока врачи заботятся о пациентах, небезразличные орловцы начали заботиться о врачах. Горячие обеды и десерт - для тех, кто борется с коронавирусом.



- Народные избранники приняли проект закона о детских выплатах.



- Спасатели записали уроки оказания первой помощи для жителей области.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

10 апреля 2020 года



