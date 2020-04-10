Более тысячи орловцев сняты с медицинского наблюдения

По официальным данным регионального штаба, на утро 10 апреля ситуация следующая:



- всего выявлено заболевших – 17;



- на медицинском карантине – 18;



- под наблюдением – 811;



- снятых с наблюдения – 1007;



- выздоровевших – 3.



В штабе ждут официального подтверждения еще по нескольким случаям (предположительно 7).



Ранее о новых случаях в своем в своем Telegram-канале написал советник губернатора Сергей Лежнев.



«4 прибывшие из Москвы, 2 вернулись из Белоруссии (семейная пара) и 1 был контакт. Все прибывшие были взяты сразу под контроль Роспотребнадзора и департамента здравоохранения. Состояние всех удовлетворительное», - написал Лежнев.





Орловское Информбюро

10 апреля 2020 года



