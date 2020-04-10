В Орловской области выявлено 24 заболевших коронавирусной инфекцией

По состоянию на 10:30 10 апреля, в Орловской области 24 заболевших, таким образом за сутки добавились еще 7 человек с COVID-19.



Всего по России 11917 случаев (+1786 – за последние сутки), 795 – выздоровело (+97 – за последние сутки), 94 человек умерло (+18 за последние сутки).





Орловское Информбюро

10 апреля 2020 года



