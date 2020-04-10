Состояние всех заболевших COVID-19 в Орловской области - удовлетворительное В Орловской области подтверждено 7 новых случаев заболевания коронавирусом.





По состоянию на 10 апреля в нашем регионе всего выявлено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит информационный портал Орловской области со ссылкой на федеральный оперативный штаб.



За минувшие сутки диагноз подтвердился у 7 граждан. По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в их числе 4 человека, прибывшие из Москвы, 2 человека (семейная пара) вернулись из Беларуси и один человек, контактировавший с больными коронавирусом. Все прибывшие были взяты сразу под контроль Управления Роспотребнадзора по Орловской области и областного Департамента здравоохранения. Состояние всех заболевших удовлетворительное.



Ранее подтвержденные случаи заболевания выявлены у людей, вернувшихся в Орловскую область из иностранных государств и из Москвы. Трое больных выздоровело. На медицинском карантине находятся 18 человек, под наблюдением - 811. Сняты с медицинского наблюдения 1007 человек.





Орловское Информбюро

10 апреля 2020 года



