В селе Тросна посадили яблоневый Сад Памяти Троснянский район первый в Орловской области присоединился к Международной акции «Сад Памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы.





8 апреля в селе Тросна местные жители посадили сад из 75 яблонь, сообщает информационный портал Орловской области.



В мероприятии приняли участие коллективы организаций и предприятий, фермеры и просто неравнодушные жители Тросны. Каждый из них приобрел саженец яблони и посадил собственными руками.



В связи с ситуацией с коронавирусом участники акции были обеспечены индивидуальными средствами защиты.



Планируется, что с 18 марта по 22 июня в 85 субъектах Российской Федерации будет высажено 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. Высадки деревьев в рамках акции проведут и в пределах муниципалитетов, и в лесхозах.





Орловское Информбюро

10 апреля 2020 года



