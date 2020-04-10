На Орловщине продолжают ликвидировать боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Минувшим днем сотрудники группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы обезвредили 14 взрывоопасных предметов.



9 апреля спасатели-взрывники работали в двух районах. В Верховском районе был обезврежен один артиллерийский снаряд калибра 76 мм. В Новосильском районе были изъяты и уничтожены два снаряда калибра 152 мм, один 76-мм снаряд, три минометные мины калибра 82 мм и семь гранат Ф-1.



Несмотря на то, что с момента окончания войны прошло 75 лет, на Орловщине продолжается работа по поиску и ликвидации боеприпасов.





Орловское Информбюро

10 апреля 2020 года



