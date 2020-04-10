У болховского пенсионера украли велосипед и металлические изделия Раскрыть преступление оперативникам удалось в течение дежурных суток.





Обратившись в полицию, пенсионер рассказал, что неизвестные проникли в хозяйственную постройку, расположенную во дворе его дома в г. Болхове, и похитили велосипед, слесарные тиски и металлические фляги. Со слов потерпевшего сумма ущерб составила 11 тысяч рублей.



Сотрудники отделения уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались местные жители 1970 и 1974 г.р., один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности.



Подозреваемые признались в содеянном. Полицейские установили, что злоумышленники при помощи лома сбили запорное устройство, проникли в хозяйственную постройку и похитили имущество, которое впоследствии продали. В настоящее время краденое частично изъято, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.





Орловское Информбюро

10 апреля 2020 года



