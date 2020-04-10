Пьяного орловца пришлось усмирять сотрудникам Росгвардии Инцидент произошел накануне в пивном баре около восьми часов вечера.





В пивном баре, расположенном на улице Планерная в Заводском районе, возник конфликт между персоналом и одним из посетителей.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, мужчина на протяжении нескольких часов находился в пивном баре, употребляя алкогольные напитки. Следствием тому стало неадекватное поведение гражданина. Орловец оскорблял окружающих нецензурной бранью, переворачивал мебель, нанося тем самым материальный ущерб заведению. Покинуть помещение бара дебошир отказался. Персонал заведения вызвал наряд Росгвардии.

Правоохранители задержали гражданина. Как оказалось, 32-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали хулигана сотрудникам полиции.



Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области





Орловское Информбюро

10 апреля 2020 года



