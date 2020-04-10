В Орле при пожаре погиб человек Накануне вечером произошел пожар в переулке Южном.





В результате пожара в жилом доме в комнате выгорели постельные принадлежности на площади 1 кв.м. Так же термически повреждён деревянный каркас дивана. Пожарными был обнаружен мужчина 1958 г.р. без признаков жизни. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



Орловские пожарно-спасательные подразделения за прошедшие сутки выезжали 131 раз, 98 выездов из которых – ликвидация загораний мусора и сухой травы. Наибольшее количество загораний сухой травы зафиксировано в Орловском и Болховском районах.





Орловское Информбюро

10 апреля 2020 года



