Спасаясь от огня, мужчина покалечился и попал в больницу ЧП произошло в Должанском районе Орловской области.





Накануне около шести часов утра загорелся жилой дом на улице Луговой в селе Студёное. В результате пожара жилой дом выгорел на площади 84 кв.м. Во время самостоятельной эвакуации травмирован мужчина, который госпитализирован в Должанскую ЦРБ. На месте работали сотрудники 19 пожарно-спасательной части Должанского района. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



Орловские пожарно-спасательные подразделения за прошедшие сутки выезжали 131 раз, 98 выездов из которых – ликвидация загораний мусора и сухой травы. Наибольшее количество загораний сухой травы зафиксировано в Орловском и Болховском районах.





Орловское Информбюро

10 апреля 2020 года



