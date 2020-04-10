Орловские учащиеся пройдут школьную программу этого года в полном объеме Об этом сегодня сообщила руководитель регионального департамента образования Татьяна Крымова.





Татьяна Крымова: «Образовательная программа в условиях дистанционного обучения будет выполнена, все материалы, которые предполагается изучить по всем предметам должны быть освоены, все учащиеся должны быть переведены в следующий класс».

Годовую оценку дети будут получать по итогам первых трех четвертей и результатам всероссийских проверочных работ, которые запланированы на май. В случае спорных оценок, вопрос будет решаться в пользу учащегося, сообщает информационный портал Орловской области со ссылкой на руководителя департамента образования.





Орловское Информбюро

10 апреля 2020 года



