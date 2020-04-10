Татьяна Крымова: проведение ВПР будет зависеть от эпидобстановки

Как сообщает информационный портал Орловской области со ссылкой на руководителя департамента образования, в период дистанционного обучения учителям рекомендовано не проводить контрольные и проверочные работы, с этой целью изменен календарный учебный график. Сейчас идет изучение нового и повторение пройденного материала.



Татьяна Крымова также отметила, что проведение майских всероссийских проверочных работ будет зависеть от эпидемиологической обстановки на территории Орловской области и страны в целом. В случае продления дистанционного обучения, ВПР могут проводиться дистанционно.



График проведения ВПР определяет образовательное учреждение. Планируемые сроки проведения всероссийских проверочных работ − с 18 по 22 мая, не более одной контрольной работы в день.



Первые классы завершат учебный год 22 мая, 2-8 классы − 29 мая. До 29 мая все ВПР должны быть проведены.





Орловское Информбюро

10 апреля 2020 года



