Одиннадцатиклассники сдадут государственные экзамены в полном объеме

Для выпускников 11-х классов единый государственный экзамен пройдет, как и раньше. Расписание сейчас разрабатывается. Первый экзамен планируется провести 8 июня.



В этом году в рамках ОГЭ девятиклассники будут сдавать только обязательные предметы: это русский язык и математика. Первый экзамен пройдет 9 июня, второй − запланирован на 16 июня. Предметы по выбору в рамках ОГЭ выпускники 9-х классов в этом году сдавать не будут.



Для учащихся 9-11 классов с целью дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации планируется продление учебного года до 5 июня. Эта мера будет введена по индивидуальному учебному графику в каждом образовательном учреждении. Особое внимание будет уделено именно тем предметам, по которым ребята будут сдавать госэкзамены.



Приемная кампания в вузах начнется во второй половине июля, сообщает информационный портал Орловской области со ссылкой на руководителя департамента образования Татьяну Крымову.





Орловское Информбюро

10 апреля 2020 года



