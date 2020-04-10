Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».

- В регионе выявлено семь новых случаев заболевания коронавирусом. Первые подробности - в нашем эфире.





- Как орловские предприниматели и волонтеры помогают врачам? Об этом наш сюжет.





- На Орловщине горит трава. Такого всплеска пожаров, как в этом году, в региональном главке МЧС еще не фиксировали.





- Встречи со зрителями продолжаются. Театры перешли в режим онлайн. Расскажем, какие постановки можно увидеть уже сегодня.