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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- В регионе выявлено семь новых случаев заболевания коронавирусом. Первые подробности - в нашем эфире.
- Как орловские предприниматели и волонтеры помогают врачам? Об этом наш сюжет.
- На Орловщине горит трава. Такого всплеска пожаров, как в этом году, в региональном главке МЧС еще не фиксировали.
- Встречи со зрителями продолжаются. Театры перешли в режим онлайн. Расскажем, какие постановки можно увидеть уже сегодня.
Вести-Орёл
10 апреля 2020 года