В Орловской области выписано порядка 450 протоколов за сжигание сухой растительности

Возгорания усохшего травостоя в этом году достигли в регионе небывалых масштабов. Как говорят спасатели, первые палы начались еще в конце февраля, и с тех пор количество возгораний нарастало. Количество выездов пожарных караулов на тушение травы в сутки не раз переваливало за сотню, а площадь горения подчас исчислялась гектарами.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МСЧ России по Орловской области, на нарушителей составлено уже 450 протоколов об административной ответственности.