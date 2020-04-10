В Орле провели видеоурок «Учимся работать в условиях коронавируса»

Мероприятие прошло сегодня на базе Орловского регионального центра оценки качества образования.

Видеоурок состоялся в рамках Всероссийской акции «100 баллов для победы», которая проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В этом году акция проходит в шестой раз, впервые она проводится в онлайн-режиме.

Ежегодно в рамках акции выпускники из разных регионов, получившие 100 баллов по итогам ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к единому государственному экзамену со старшеклассниками.

В рамках онлайн-встречи сегодня также обсуждались актуальные темы системы образования. В частности, речь шла о возможностях дистанционного образования, соблюдении режима дня при обучении на дому, развитии разнообразных талантов у детей на базе технопарка «Кванториум» и другие, сообщает информационный портал Орловской области.