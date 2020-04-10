В Орле произошло ДТП с участием пяти транспортных средств

Предварительно установлено, что водитель на автомобиле «Фольксваген» следовал по улице Комсомольской с Кромского шоссе в направлении автовокзала, и на перекрестке Карачевское шоссе - ул. Комсомольская, при повороте налево, допустил столкновение с двигавшемся на встречу прямо автомобилем «Лада Приора». После этого, по инерции, автомобиль «Лада Приора» отбросило в стоявшие на запрещающий сигнал светофора три транспортных средства.

Хотя правила проезда перекрестка и нарушил владелец «Фольксвагена», водитель «Приоры», с которой столкнулась немецкая иномарка, тоже не безгрешен, отметили в ГИБДД. На спидометре «Лады» отобразилась скорость на момент ДТП - 120 километров в час. А вот водители и пассажиры «Нисана», «Рено» и «Киа» однозначно признаны заложниками ситуации. С места аварии госпитализировали двоих пострадавших.