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Ирина Гаврилина: Пандемия не помешает произвести все соцвыплаты

В Орловской области продолжает реализовываться нацпроект «Демография».


Пандемия сбоев в социальных выплатах не вызовет. Пожалуй, в наше непростое время это самое главное, - говорит руководитель профильного департамента. Добавляя: сейчас финансовая поддержка семей, имеющих детей вышла на первый план. Национальный проект «Демография» дает результаты. С января 2020 года количество получателей ежемесячной выплаты на первенца увеличилось на 40%. Связано это и с тем, что пособия теперь назначаются исходя из двукратной величины прожиточного минимума - 22 тысячи 248 рублей.
 
Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты Орловской области: «С этого года, по инициативе президента РФ Владимира Владимировича Путина, эта выплата продлена до трех лет, ранее это было до полутора лет».
 
Отдельная категория - многодетные семьи. Решившись на третьего ребенка, спустя год после его рождения, семья получит региональный материнский капитал - более 130 тысяч рублей. 
 
227 многодетных семей получили единовременное пособие при рождении третьего и последующего ребенка на сумму 5,4 млн. рублей. Размер пособия на третьего ребенка составляет 21 421, 64 рубля. Размер пособия на четвертого и последующего ребенка составляет 28 562, 18 рублей.
 
Значительно упростили бюрократический процесс для подтверждения статуса многодетной семьи. Теперь он устанавливается единократно, то есть ежегодно подтверждать его, собирая десятки справок, не нужно! Добавили в закон о многодетных и возможность тратить материнского капитала на текущий ремонт.
 
Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты Орловской области: «Они будут также получать ежегодно к началу учебного года пособие порядка 600 рублей на каждого школьника. Они будут пользоваться льготами по ЖКХ. Если семьи являются малообеспеченными, они могут обратиться еще за оказанием адресной социальной помощи в размере 6 тысяч один раз в год».
 
Новая мера социальной поддержки семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до 7 лет, нашла отклик и у депутатов - законопроект принят. Выплаты начнутся на месяц раньше запланированного срока. По 5 тысяч рублей ежемесячно будут получать семьи, чей доход не превышает один прожиточный минимум. На оформление понадобится лишь одно заявление. 
 
Все вопросы, которые накопились у орловцев по поводу детских пособий или выплат, в сегодняшних реалиях лучше решить по телефону. Все номера социальной службы есть на сайте и в соцсетях.



Анна Вайсергисер
10 апреля 2020 года
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