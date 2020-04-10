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COVID-19: В Орловской области подготовлен обсерватор на базе оздоровительного лагеря «Ветерок»


Детский лагерь, рассчитанный на 200 отдыхающих, переоборудовали под обсерватор, в котором одновременно могут находиться до 170 человек. 
 
Уже закуплены новые матрасы, постельное белье, заключены договры по питанию. Подготовлены средства дезинфекции и защитные костюмы. Медподготовку и обслуживание объекта обеспечивает Плещеевская больница.
 
Александр Лежепёков, заместитель главного врача Плещеевской ЦРБ: «Помещаться будут люди здоровые. При появлении симптомов бригады скорой медицинской помощи, соответственно экипированные, будут отправлять их в инфекционное отделение. Медперсонал два раза в день будет проводить термометрию, при выявлении признаков будут осуществлять вывоз».
 
В каждом номере - отдельный санузел. А вот мебели - минимум. Трехразовое питание сюда будут привозить и предоставлять бесплатно. 
 
Сегодня лагерь «Ветерок» посетили народные избранники. Депутаты озадачились еще одной проблемой - психологической. 14 дней в четырех стенах в полной изоляции, не выходя даже на улицу - кто-то будет в полном одиночестве, кто-то семьей, возможно, с детьми.
 
Заместитель председателя Орловского облсовета Сергей Потемкин предложил обратиться к бизнесменам, чтобы те помогли с покупкой телевизоров. Леонид Музалевский поддержал эту идею, тем более, что в будущем этим смогут пользоваться и спортсмены, базой для которых и служит лагерь «Ветерок».



Татьяна Тимохина
10 апреля 2020 года
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