Корреспонденты ГТРК «Орел» присоединились к флешмобу #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА Флешмоб в социальных сетях #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА запустил телеканал «Россия-1» в рамках проекта «Танцы со звездами».





Танцуют все: мамы и папы, бабушки и дедушки, дети, артисты, спортсмены публикуют видео с танцами на своих страницах в социальных сетях.

Изучив видео-уроки профессиональных хореографов и участников шоу Изучив видео-уроки профессиональных хореографов и участников шоу «Танцы со звёздами» , наш корреспондент Анастасия Дорохова присоединилась к флешмобу #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА.





Орловское Информбюро

10 апреля 2020 года



