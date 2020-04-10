Корреспонденты ГТРК «Орел» присоединились к флешмобу #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА

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Корреспонденты ГТРК «Орел» присоединились к флешмобу #РОССИЯТАНЦУЕТДОМАФлешмоб в социальных сетях #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА запустил телеканал «Россия-1» в рамках проекта «Танцы со звездами».
Танцуют все: мамы и папы, бабушки и дедушки, дети, артисты, спортсмены публикуют видео с танцами на своих страницах в социальных сетях.
Изучив видео-уроки профессиональных хореографов и участников шоу «Танцы со звёздами»
, наш корреспондент Анастасия Дорохова присоединилась к флешмобу #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА.
Орловское Информбюро
10 апреля 2020 года