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Как сегодня работают орловские врачи скорой помощи?

Корреспондент «Вести-Орёл» провела несколько часов с теми, кто спешит на помощь.


Первые, кто сталкивается лицом к лицу с вирусом, - врачи скорой помощи. За последние сутки сюда поступило 324 вызова. Все звонки сначала обрабатывает диспетчер и решает, какую бригаду отправить на вызов. Если у звонившего есть симптомы инфекционного заболевания, то сотрудники скорой помощи должны быть в спецобмундировании.
 
Защитные костюмы самим не надеть - поэтому, как только поступает вызов от больного с симптоматикой коронавирусной инфекции, на помощь бригаде приходят все свободные сотрудники. Помогают завязывать маски, бахилы, надевать перчатки. Круглые сутки дежурят 32 бригады. Состав: фельдшер и водитель. 
 
Если подозрение подтвердится, то больного отвезут в больницу им. Боткина. Там созданы все условия для их приема. 
 
Четкий алгоритм действий прописан и для бригады скорой помощи.
 
Анастасия Лаврова, зам. главного врача по медицинской части станции Скорой медицинской помощи: «После того как мы к этим больным съездили, мы приезжаем, машину обрабатывают уже в стационаре, куда мы их привезли. Даже если мы этих больных не привозим, а их обслужили, мы все равно едем и снимаем эти костюмы именно в стационаре в Боткина, там нам обрабатывают и машину и снимаем и костюмы. То есть, мы с собой ничего не уносим. После таких больных мы все сдаем на обработку».
 
Спустя сутки уже стерильные костюмы возвращают обратно. Врачи сейчас на передовой в борьбе с новой инфекцией, но не жалуются. Говорят дезсредствами и средствами защиты обеспечены в полной мере. 8 апреля тех, кто давал клятву Гиппократа, стали проверять на Covid-19. Результат анализов на этот момент у всех отрицательный.



Анна Вайсергисер
10 апреля 2020 года
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