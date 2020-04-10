Её похоронили, а она вернулась домой Молодая орловчанка сначала считалась пропавшей без вести, потом - безвременно умершей. У нее есть могила и единственный документ на руках - свидетельство о смерти. В непростой правовой ситуации попытался разобраться Иван Суверин.





Кто погребен вместо дочери Светланы в могиле рядом с ее матерью, Николай Бакин, вероятно, никогда не узнает. Отец и мачеха оплакали девушку еще в октябре. Когда Светлана пропала, в Заводском районе был найден сходный по описаниям труп. Отец не решился на опознание, а в морг отправил мачеху девушки. Женщина опознала умершую как свою падчерицу. Жизненный путь Светланы Бакиной мог действительно закончиться трагично. Ее бедствия начались конфликтом с родной сестрой. Светлана Бакина, жительница г. Орла: «Она меня выгнала из дома, и я начала скитаться, пить, курить. Попала в плохую компанию. И там я бомжевала». Во время пьяной ссоры девушку сбросили со ступенек, она получила травму. После выписки из больницы оказалась на улице, практически не владея конечностями, в полузабытье. Именно в таком состоянии ее по дороге на рынок обнаружил пенсионер. Раньше Александр Лаврухин охотно подбирал бездомных котят и щенков и мимо человека в беде пройти не смог. Александр Лаврухин, житель г. Орла: «Я подошел к ней, спросил - что ты сидишь? А у нее ни ноги, ни руки... она ими не владеет. Занес ее. С ложки ее кормил. Ну, и начал с ней молитвы читать. Хорошие молитвы были. И у нее начали руки работать, ноги начали». По мере того, как Света приходила в себя, встал вопрос о ее контактах с родными. Александр Лаврухин посоветовал ей написать или позвонить близким. Светлана Бакина, жительница г. Орла: «Зашла в «Одноклассники». Я сестре написала, потом отцу написала». Николай Бакин, отец Светланы Бакиной: «Зашел на страницу, начал ей вопросы задавать, она все отвечала. Потом она дала адрес, мы приехали». Когда радость от встречи поутихла, родные Светланы осознали всю глубину проблемы: девушку надо серьезно лечить и возвращать в социум, а из всех документов - свидетельство о смерти. В органах правопорядка, куда пришли родственники, от такого прецедента изрядно растерялись - такое в Орле впервые. Вот почему в интересах Светланы мы обратились в прокуратуру области. Юлия Федорова, старший помощник прокурора Орловской области: «Ситуация будет предметно изучена органами прокуратуры в ходе организованной проверки, по результатам которой при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования». У Светы и ее родных есть надежда, что их история, так похожая на киносценарий, по законам жанра закончится хэппи-эндом. Светлана Бакина, жительница г. Орла: «Похоронили. Ну, значит, если похоронили, долго буду жить». А правоохранителям еще предстоит выяснить, кто погребен в могиле под именем Светланы Бакиной. Ведь, возможно, умершую до сих пор ищут родные.





Иван Суверин

10 апреля 2020 года



