Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- 32 бригады в сутки. Как сегодня работают врачи скорой помощи? «Вести» провели несколько часов с теми, кто спешит на помощь.





- В каждом номере - отдельный санузел. Трехразовое питание - бесплатно. Мы побывали в детском лагере, который переоборудовали под пункт обсервации.





- Её похоронили, а она вернулась домой. Страшная история из реальной жизни - в нашем эфире. Личность Светланы Бакиной сейчас может подтвердить лишь один документ - свидетельство о смерти. Кто восстановит орловчанку в правах?