В Орловской области вводится ограничение на въезд в регион

|
В Орловской области вводится ограничение на въезд в регионВ частности, отменено железнодорожное сообщение с Москвой и Курском.
Об этом стало известно во время прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова в Instagram.
С 15 апреля отменяется ряд поездов в направлении Москвы и Курска. Возвратить купленные билеты можно без потерь.
На всех въездах в Орловскую область работают спецпосты, где дежурят сотрудники ДПС и медики. Все прибывающие в регион проходят медосмотр и анкетирование. На все это требуется определенное время. Губернатор просит въезжающих набраться терпения – это предпринято для контроля ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
За прошедшие сутки в регион въехало более 1000 человек. Все они поставлены на учёт.
Артемий Лукьянчиков
10 апреля 2020 года