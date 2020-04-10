В Орловской области вводится ограничение на въезд в регион

В частности, отменено железнодорожное сообщение с Москвой и Курском.

Об этом стало известно во время прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова в Instagram.

С 15 апреля отменяется ряд поездов в направлении Москвы и Курска. Возвратить купленные билеты можно без потерь.

На всех въездах в Орловскую область работают спецпосты, где дежурят сотрудники ДПС и медики. Все прибывающие в регион проходят медосмотр и анкетирование. На все это требуется определенное время. Губернатор просит въезжающих набраться терпения – это предпринято для контроля ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

За прошедшие сутки в регион въехало более 1000 человек. Все они поставлены на учёт.