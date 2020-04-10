Андрей Клычков ждет помощи волонтеров

В эти выходные будет организована доставка помощи самоизолированным жителям области в возрасте старше 60 лет.

Собраны продуктовые наборы, которые необходимо доставить пожилым людям. Сбор волонтёров будет организован в субботу, 11 апреля, около гостиницы «Русь», с 10 до 11 часов.

Всего в регионе зафиксировано 24 случая подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией, они выявлены в Орле и Мценске. За прошедшие 24 часа добавилось 7 заболевших. Состояние здоровья инфицированных оценивается как удовлетворительное, никто не подключен к аппаратам ИВЛ. 22 человека находятся на карантине в инфекционных отделениях. 780 жителей области находятся на домашней изоляции – за прошедшие сутки с учёта снят 31 человек.