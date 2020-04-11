Росгвардия: продолжает действовать программа добровольной сдачи оружия

Региональное Управление Росгвардии напоминает жителям Орловской области о возможности добровольно сдать незаконно хранящееся оружие на возмездной основе.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для граждан в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотрено освобождение от уголовной ответственности. При этом гражданам полагается денежное вознаграждение в размере до 10 тысяч рублей.

В целях повышения эффективности деятельности по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ на протяжении нескольких лет на территории Орловской области на постоянной основе проводятся мероприятия по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося оружия. В 2019 году в правоохранительные органы региона обратилось 10 граждан, в результате чего было сдано 10 единиц гладкоствольного оружия. В 2020 году программа добровольной сдачи оружия продолжает действовать, сообщили в региональном управлении Росгвардии по Орловской области.

Получить консультацию по вопросам, связанным с оборотом оружия, можно в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области по адресу: г. Орёл, ул. Московская, 76-А .

В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в Центре лицензионно-разрешительной работы прием в настоящее время временно ограничен. Для получения услуг гражданам и юридическим лицам необходимо записаться по номеру телефона: 59-85-66.