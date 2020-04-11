Сегодня в 17:00 в эфире телеканала «Россия» - беспрецедентный концерт «МЫ ВМЕСТЕ» Прямая трансляция из Большого театра. Впервые в этот день на легендарной сцене Большого театра артисты будут выступать перед многомиллионной аудиторией, но в пустом зале. Организаторы концерта – телеканал "Россия 1" и Большой Театр, при поддержке Министерства культуры РФ.





Творческий марафон "МЫ ВМЕСТЕ" – это акция благодарности российским врачам, которые героически сражаются за жизни тысяч пациентов с диагнозом COVID-19, волонтерам, взявшим на себя заботу о людях из группы риска, – всем, кто в это непростое для страны время каждый день рискует своим здоровьем, но выполняет свой профессиональный и человеческий долг, и всем, кто остается дома.



В эфир выйдут Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Борис Березовский, Денис Мацуев, Тамара Гвердцители, Вадим Репин, Владимир Машков, Юлия Пересильд, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Александр Петров, Олег Газманов, Игорь Крутой, Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина.



Артисты примут участие в марафоне, чтобы на языке искусства выразить нашу общую солидарность, надежду и благодарность.



В концерте "МЫ ВМЕСТЕ" прозвучат только известные песни и классические произведения.





Орловское Информбюро

11 апреля 2020 года



