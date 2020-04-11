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Получить любую юридическую помощь можно дистанционно

Орловская областная коллегия адвокатов со 2 апреля 2020 года ввела в действие новую систему дистанционного оказания юридических услуг, которая доступна всем гражданам и организациям, имеющим телефон и выход в Интернет.


В условиях пандемии коронавируса у граждан и организаций возникает огромное количество юридических проблем, имеется необходимость направления в госорганы, банки и т.д. различных обращений по отсрочке платежей по кредитам, арендным платежам, исполнения иных обязательств, получения адресной помощи.
 
Теперь для получения квалифицированной юридической помощи, в том числе, консультаций по правовым вопросам, составления обращений в суды, правоохранительные, иные государственные органы, других документов правового характера не нужно выходить из дома или офиса, что будет способствовать соблюдению гражданами режима самоизоляции.
 
Договоры на оказание юридических услуг заключаются дистанционно. Для оказания юридической помощи используются электронная почта, WhatsAPP, Skype, Viber, социальные сети.
 
Телефоны горячей линии по вопросам дистанционного получения юридической помощи: 8-953-477-66-00; 8-910-748-33-09 (с 9:00 до 18:00 ежедневно).



Орловское Информбюро
11 апреля 2020 года
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