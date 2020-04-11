За сутки в Орловской области выявлено 5 новых случаев заболевания COVID-19 Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.





По состоянию на 11 апреля в Орловской области всего подтверждено 29 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки диагноз подтвердился у пяти граждан.





Орловское Информбюро

11 апреля 2020 года



