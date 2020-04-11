Город Орёл присоединился к всероссийской акции «Сад Памяти» Сегодня на набережной Дубровинского в Орле были посажены 50 деревьев.





В посадке лип и ясеней принимал участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, представители власти, волонтеры. Акция «Сад памяти» – одно из ключевых мероприятий Года Памяти и Славы. Акция затронет не только территорию Российской Федерации, но и соседние страны. Планируется, что с 18 марта по 22 июня в 85 субъектах Российской Федерации будет высажено 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. Высадки деревьев в рамках акции проведут и в пределах муниципалитетов, и в лесхозах, сообщает информационный портал Орловской области.





Юлия Опанасюк

11 апреля 2020 года



