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Город Орёл присоединился к всероссийской акции «Сад Памяти»Сегодня на набережной Дубровинского в Орле были посажены 50 деревьев.
В посадке лип и ясеней принимал участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, представители власти, волонтеры.
Акция «Сад памяти»
– одно из ключевых мероприятий Года Памяти и Славы. Акция затронет не только территорию Российской Федерации, но и соседние страны.
Планируется, что с 18 марта по 22 июня в 85 субъектах Российской Федерации будет высажено 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. Высадки деревьев в рамках акции проведут и в пределах муниципалитетов, и в лесхозах, сообщает информационный портал Орловской области.
Юлия Опанасюк
11 апреля 2020 года