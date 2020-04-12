Самоизолированным жителям Орловщины в возрасте старше 60 лет доставили 1000 продуктовых наборов

В доставке помощи приняла участие 91 машина волонтёров. Подобные акции будут носить регулярный характер. На данный момент в Орловской области зафиксировано 29 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией – сегодня добавилось 5, их состояние здоровья стабильное, к аппаратам ИВЛ не подключен никто из них. 31 человек находится на карантине в инфекционных отделениях, 9 из них добавились за последние 24 часа. 775 жителей региона находятся под медицинским наблюдением дома.

Фото Сергея Мокроусова







Артемий Лукьянчиков

11 апреля 2020 года



