Празднование Дня Победы в Орле пока не перенесено

Об этом стало известно во время прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова в Instagram.

Также в регионе будет вестись проверка магазинов и предприятий на предмет соблюдения эпидемиологических норм при участии всех соответствующих ведомств. Проверки будут проводиться систематически. Кроме того, контрольные посты на въезде в Орловскую область будут усилены ОМОНом и Росгвардией.

На данный момент в Орловской области зафиксировано 29 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией – сегодня добавилось 5, их состояние здоровья стабильное, к аппаратам ИВЛ не подключен никто из них. 31 человек находится на карантине в инфекционных отделениях, 9 из них добавились за последние 24 часа. 775 жителей региона находятся под медицинским наблюдением дома.