COVID -19: Ситуация в Орловской области по состоянию на 12 апреля Официальная информации регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.





В Орловской области на данный момент: - 26 случаев заражения (всего было выявлено 29); - 34 человека на медицинском карантине; - 775 человек находятся под наблюдением; - 1161 - сняты с наблюдения; - 3 выздоровевших.





Орловское Информбюро

12 апреля 2020 года



