Меценаты передали Орловской митрополии старинную икону Божией Матери «Балыкинская» Передача святыни состоялась накануне Вербного воскресенья 11 апреля в Свято-Троицком храме Орла, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.





По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона образ Богородицы будет храниться в Свято-Троицком храме г. Орла и будет выставлен для поклонения верующих.



Явление Балыкинской иконы Божией Матери произошло в селе Балыкине Стародубского уезда Черниговской губернии 30 июня 1711 года. Образ прославился многочисленными исцелениями больных, которые стекались для поклонения ей не только из Черниговской, но и из соседних губерний. Незадолго до Октябрьской революции образ был сильно поврежден в результате самовозгорания, но огонь не коснулся лика Божией Матери.

Фото: Сергей Хоменко





Орловское Информбюро

12 апреля 2020 года



