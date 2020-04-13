Орловским предпринимателям разъяснили алгоритм действий при наступлении обстоятельств непреодолимой силы На портале Орловской области указан подробный перечень контактов с органами власти и структурами поддержки бизнеса, которые помогут получить более подробную информацию или помочь в сложной ситуации, касающейся движения по «форс-мажорному алгоритму».





Понятие обстоятельств непреодолимой силы трактуется в Гражданском Кодексе РФ: это обстоятельство предоставляет бизнесу возможности облегчить для себя или избежать ответственности за неисполнение своих обязательств по договорам, контрактам поставок товаров, работ или услуг, в трудовых отношениях, в кредитных и заемных обязательствах, арендных условиях и так далее.



Алгоритм действий субъектов малого и среднего предпринимательства при наступлении обстоятельств непреодолимой силы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции представлен на портале Орловской области.











Орловское Информбюро

13 апреля 2020 года



