Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- Дату смерти считать недействительной. Что делать молодой орловчанке, у которой на руках из документов только свидетельство о собственной смерти? Мы попытались разобраться в необычной ситуации.





- Кто имеет право на «детские» выплаты от 3 до 7 лет? На вопросы ответила руководитель областного департамента соцзащиты в эксклюзивном интервью нашей программе.





- Свежий воздух и горячая еда. Орловский детский спортивно-оздоровительный лагерь отдали под самоизоляцию для тех, кто вернулся на Орловщину. Пока лагерь пуст, но все готово для приема.





- Чем ковали Победу на фронтах Великой Отечественной наши деды и прадеды? В Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС готовят выставку в режиме онлайн, которая не оставит равнодушными тех, кто увлекается историей.



