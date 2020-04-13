COVID -19: Ситуация в Орловской области по состоянию на 13 апреля По информации федерального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в Орловской области пять новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, итого - 34.





41 человек находится на медицинском карантине, 798 - под медицинским наблюдением, снято с наблюдения – 1191 человек, трое - выздоровевших Как сообщает региональный оперативный штаб, пятеро заразившихся , предположительно, приехали из Москвы и Московской области либо контактировали с приехавшими.







Орловское Информбюро

13 апреля 2020 года



