Увидеть «Оружие Победы» можно будет онлайн

Выставка в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС открылась еще до начала пандемии коронавируса. Она рассказывает о подвиге тружеников тыла на примере рабочих Тульского оружейного завода. В годы войны им удалось за пару недель эвакуировать завод и в чистом поле наладить производство.

Победа в Великой Отечественной войне ковалась в прямом смысле руками тульских мастеров-оружейников. Они в тылу проявили героизм и талант изобретателей, дорабатывали и создавали новые образцы оружия.

Николай Андреев, заведующий музеем Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС: «В октябре 1941 года производство авиационного вооружения с Тульского машиностроительного завода было эвакуировано за Волгу. Спустя три недели эвакуированные цеха стали выпускать в чистом поле готовую продукцию».

Передвижная интерактивная выставка «Оружие Победы» это пять стендов с уникальными фотографиями, документами, воспоминаниями рабочих и отзывами солдат. На выставке можно увидеть и обмундирование защитников, его, кстати, можно сравнить с современным.

В первые дни открытия выставка вызвала живой интерес. Но сейчас, когда страна и Орловщина живут в режиме самоизоляции, экспозицию решили перенести в другую плоскость. Совсем скоро информация будет доступна онлайн.