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Увидеть «Оружие Победы» можно будет онлайн

Выставка в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС открылась еще до начала пандемии коронавируса. Она рассказывает о подвиге тружеников тыла на примере рабочих Тульского оружейного завода. В годы войны им удалось за пару недель эвакуировать завод и в чистом поле наладить производство.


Победа в Великой Отечественной войне ковалась в прямом смысле руками тульских мастеров-оружейников. Они в тылу проявили героизм и талант изобретателей, дорабатывали и создавали новые образцы оружия. 
 
Николай Андреев, заведующий музеем Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС: «В октябре 1941 года производство авиационного вооружения с Тульского машиностроительного завода было эвакуировано за Волгу. Спустя три недели эвакуированные цеха стали выпускать в чистом поле готовую продукцию».
 
Передвижная интерактивная выставка «Оружие Победы» это пять стендов с уникальными фотографиями, документами, воспоминаниями рабочих и отзывами солдат. На выставке можно увидеть и обмундирование защитников, его, кстати, можно сравнить с современным.
 
В первые дни открытия выставка вызвала живой интерес. Но сейчас, когда страна и Орловщина живут в режиме самоизоляции, экспозицию решили перенести в другую плоскость. Совсем скоро информация будет доступна онлайн.
 
Первый этап работы завершен - экскурсию сняли на видео. Осталось смонтировать и выложить в сеть. Скоро выставка «Оружие Победы» появится на сайтах Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС и «Орловского информбюро».



Анна Вайсергисер
13 апреля 2020 года
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