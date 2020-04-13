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ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме

ВТБ приступает к приему заявок и выдаче кредитов сельхозпроизводителям в рамках новой программы госсубсидирования №512 Министерства сельского хозяйства. В рамках краткосрочного кредитования отсутствуют ограничения по лимиту, а перечень целевого использования средств расширен. Ставка в рамках программы составит до 5% годовых.

Новый механизм способствует повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Получить государственную поддержку в рамках кредитования могут предприятия агропромышленного комплекса, заключившие трехстороннее соглашение о повышении конкурентоспособности (с Министерством сельского хозяйства и субъектом Российской Федерации). Краткосрочные кредиты могут быть выданы на срок до 1 года, инвестиционное финансирование – на период от 2 до 15 лет. 
 
Среди ключевых отличий от действующей программы №1528 – отсутствие ограничения по лимиту краткосрочного кредитования на одного заемщика, а также дополнительный перечень целевого использования средств. Кроме того, в рамках новой программы расширен перечень предприятий, которые могут претендовать на получение кредита с льготной процентной ставкой – в неё включены организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дальнейшую переработку или реализацию сельскохозяйственной продукции. 
 
«Мы уделяем особое внимание финансированию агропромышленного комплекса и заинтересованы в росте конкурентоспособности российских производителей. За прошлый год ВТБ увеличил объем кредитного портфеля предприятиям отрасли в рамках программы №1528 на 45% по сравнению с результатом 2018 года – почти до 122 млрд рублей. Это позволило нам войти в ТОП-3 банков, реализующих механизмы государственной поддержки сельхозпроизводителей. В этом году мы рассчитываем увеличить финансирование агропромышленников, в том числе благодаря началу работы по новой программе госсубсидирования», – прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ
 
ВТБ – один из лидеров на рынке кредитования агропромышленного комплекса. На конец 2019 года по программе №1528 Министерства сельского хозяйства действовало более 1,4 тыс. кредитных соглашений общим объемом свыше 200 млрд рублей. Объем новых выдач за 2019 год составил порядка 87 млрд рублей.



Вести-Орёл
9 апреля 2020 года
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