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Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно

В период самоизоляции вкладчики ВТБ активно используют дистанционные каналы и предпочитают открытие накопительных счетов и депозитов онлайн. В начале апреля этот показатель вырос до 90% при среднем уровне около 60%. При этом более 500 отделений банка продолжают работу в режиме дежурных офисов.

«Наша статистика показывает, что клиентская активность в онлайн-каналах сейчас все время возрастает. Граждане проявляют сознательность и стремятся максимизировать объем дистанционных финансовых операций. Доля сберегательных продуктов, открытых в ВТБ Онлайн, еще в конце 2019 г. достигала 60%, но сегодня абсолютное большинство вкладов и накопительных счетов оформляется без посещения офиса», –  комментирует Сергей Миловский, заместитель руководителя департамента розничных продуктов - вице-президент ВТБ.

ВТБ продолжает расширять список финансовых услуг, доступных без посещения офиса. Теперь клиентом ВТБ можно стать полностью удаленно, открыв счет с помощью биометрии. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте банка, процедура займёт не более пяти минут.



10 апреля 2020 года
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