Пьяные разборки довели орловца до суда

В региональном следственном комитете завершено расследование уголовного дела по факту убийства жителя Новодеревеньковского района.

Следствием установлено, что 6 декабря 2019 года ранее судимый обвиняемый, находясь в жилом доме в деревни Пасынки Новодеревеньковского района Орловской области, распивал спиртные напитки в компании со своими знакомыми. В ходе распития спиртного он поссорился со своим 63-летним знакомым и нанес ему два смертельных ранения ножом, после чего попытался скрыться с места происшествия, но был остановлен своей знакомой - 61-летней женщиной, которой он также нанес ножом несколько ударов, причинив легкий вред ее здоровью. После чего ему удалось скрыться.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.