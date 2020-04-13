В Орле прошла акция «Мы вместе»

В рамках акции взаимопомощи людям «золотого» возраста волонтеры и просто небезразличные люди доставили продуктовые наборы.

К всероссийской акции «Мы вместе» присоединились сотни орловцев - волонтеры, бизнесмены, представители власти и политических партий, неравнодушные жители.

20 тысяч продуктовых наборов уже собраны. Они включают в себя самое необходимое - крупы, чай, растительное масло, сгущенное молоко. Первую тысячу уже передали адресатам.

Чтобы не подвергать людей пожилых людей опасности, каждому участнику акции выдали медицинскую маску и перчатки. При передаче продуктовых наборов держали дистанцию.

Как будет складываться эпидемиологическая обстановка в стране, покажет время. Волонтеры же планируют еженедельно развозить до 3 тысяч продуктовых пакетов.