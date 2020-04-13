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В Орле прошла акция «Мы вместе»

В рамках акции взаимопомощи людям «золотого» возраста волонтеры и просто небезразличные люди доставили продуктовые наборы.


К всероссийской акции «Мы вместе» присоединились сотни орловцев - волонтеры, бизнесмены, представители власти и политических партий, неравнодушные жители.
 
20 тысяч продуктовых наборов уже собраны. Они включают в себя самое необходимое - крупы, чай, растительное масло, сгущенное молоко. Первую тысячу уже передали адресатам. 
 
Чтобы не подвергать людей пожилых людей опасности, каждому участнику акции выдали медицинскую маску и перчатки. При передаче продуктовых наборов держали дистанцию. 
 
Как будет складываться эпидемиологическая обстановка в стране, покажет время. Волонтеры же планируют еженедельно развозить до 3 тысяч продуктовых пакетов.



Юлия Опанасюк
13 апреля 2020 года
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