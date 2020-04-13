На Орловщине идет посевная кампания

Уже почти все хозяйства посеяли ранние яровые культуры. А в Ливенском районе приступили и к посадке подсолнечника.

Посевная в этом году началась раньше обычного. Из-за аномально теплой зимы сроки посадки сдвинулись вперед почти на две недели и практически уже все яровые посеяны.

В племенном хозяйстве им. Георгиевского приняли решение посеять уже и подсолнечник. И впервые для работы используют новую технику. С современной сеялкой, которое хозяйство только приобрело, эту работу можно сделать в сжатые сроки. Ее производительность - 200 га в сутки: сразу сеет и удобряет. Полторы тысячи гектаров на ней можно засеять за неделю.

Стоимость сеялки 13 миллионов, но аграрии уверяют: эти деньги техника окупит максимум за 3 года.

Современный трактор, который не только управляет сеялкой, но выполняет ряд других сельхозработ, стоимостью 17 миллионов за 3 года уже себя оправдал. Работает исправно, управляется автоматически, сеет по навигатору и значительно облегчает труд механизаторам - пыли в кабину не проникает, да и температурный режим можно выставить комфортный.

Техника куплена в кредит, но всего лишь под два процента годовых. Как уверяют хозяйственники, без поддержки государства удержаться наплаву очень сложно.

Сергей Борзёнков, руководитель департамента сельского хозяйства: «Орловской области хозяйство планомерно развивается. Да, оно пользуется и поддержкой государства, и кредитными ресурсами, и лизинговыми схемами, но тот, кто не стоит на месте, кто смотрит вперед, тот добивается успехов».

Осталось уповать только на погоду - земля в этом году сухая, и без осадков аграриям будет нелегко.