Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс пять новых случаев заболевания. Из 34-х заболевших орловцев трое выздоровели. Остальные - в больницах.



- Дерево - в память каждого погибшего. Город воинской Славы присоединился к акции «Сад Памяти». В Орле было высажено 50 молодых деревьев.



- По зову сердца! Молодежь активно откликнулась на призыв помочь доставить наборы продуктов и предметов первой необходимости тем, кому нужно оставаться дома.



- Вложение - в продовольственную безопасность региона. В одном из хозяйств Ливенского района закупили новую технику.



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Вести-Орёл

13 апреля 2020 года



