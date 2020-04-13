С 25 апреля в Орловской области начнут работу дачные маршруты Автобусы должны быть большей вместимости, графики должны неукоснительно соблюдаться – при таких условиях откроются дачные маршруты. Соблюдение перевозчиками всех санитарных норм будет жестко контролироваться. Об этом говорили сегодня на заседании правительства региона.





Сезонные дачные маршруты традиционно начинают свою работу с последней субботы апреля. В 2020 году выполнение регулярных перевозок разделено на два этапа. С 25 апреля по 31 июля маршруты будут обслуживаться коммерческими перевозчиками.



В разгар дачного сезона и в период вывоза садово-дачной продукции с 1 августа по 25 октября прорабатывается вопрос обслуживания сезонных маршрутов автобусами большого класса, марки ЛиАЗ.



Основные садово-дачные массивы в Орловской области расположены в городах Орел, Ливны, Орловском, Урицком, Ливенском и Мценском районах.



Всего на территории Орловской области организовано 20 маршрутов сезонных дачных маршрутов, из них 15 маршрутов организует Департамент, 3 – администрация города Орла, 2 - администрация города Ливны.



Кроме того, обеспечивается подвоз граждан к садово-дачным массивам по 15 круглогодичным межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении (8 перевозчиков, 45 автобусов).



Также запланирован подвоз граждан к дачным массивам пригородным железнодорожным транспортом по маршрутам регулярного сообщения – 10 остановочных пунктов по 3 направлениям (Брянское, Тульское, Верховское). При этом Денис Блохин сообщил, что в настоящее время рассматривается обращение АО «Центральная ППК» об отмене железнодорожного сообщения по направлению «Орел-Брянск» в связи с ситуацией в Брянском локомотивном депо, где более 85% личного состава находится на карантине.



Наиболее востребованы дачные маршруты у отдельных категорий граждан, реализующих свое право на приобретение единого социального проездного билета (ЕСПБ). Об этом свидетельствуют показатели 2019 года - 551 тысяча пассажиров перевезенных по ЕСПБ в дачный период по 35 маршрутам. Это более 75% перевезенных по дачным маршрутам пассажиров. В связи с этим дачные перевозки субсидируются, предусмотрено финансирование в объеме 3,8 млн рублей.



Сегодня завершается аукцион на 8 сезонных маршрутов – ведется подведение итогов, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

13 апреля 2020 года



