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В Орловской области за беспроцентными кредитами на выплату заработной платы обратились 70 бизнес-структур

66 клиентам кредит одобрен автоматически.


В Орловской области в связи с распространением коронавируса развернуты меры кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В учреждениях банков организована активная работа с обращениями субъектов малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день за предоставлением беспроцентных кредитов на выплату заработной платы коллективам в «Сбербанк» обратилось порядка 70 бизнес-структур, 66 клиентам кредит одобрен автоматически.

Все заявления предпринимателей обрабатываются оперативно. Денежные средства выдаются из расчета МРОТ на одного работника сроком на 6 месяцев под 0% годовых, на данный момент выдано 6,6 млн рублей. Указанный кредитный продукт призван смягчить финансовую нагрузку на бизнес в период вынужденного простоя и способствовать сохранению рабочих мест на срок ограничительных и последующих восстановительных мероприятий.

Основными операторами мер кредитной поддержки субъектов предпринимательской деятельности выступают «Сбербанк», ВТБ, МСП-банк, «Промсвязьбанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк» и банк «Открытие», сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
13 апреля 2020 года
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