В Орловской области за беспроцентными кредитами на выплату заработной платы обратились 70 бизнес-структур 66 клиентам кредит одобрен автоматически.





В Орловской области в связи с распространением коронавируса развернуты меры кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.



В учреждениях банков организована активная работа с обращениями субъектов малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день за предоставлением беспроцентных кредитов на выплату заработной платы коллективам в «Сбербанк» обратилось порядка 70 бизнес-структур, 66 клиентам кредит одобрен автоматически.



Все заявления предпринимателей обрабатываются оперативно. Денежные средства выдаются из расчета МРОТ на одного работника сроком на 6 месяцев под 0% годовых, на данный момент выдано 6,6 млн рублей. Указанный кредитный продукт призван смягчить финансовую нагрузку на бизнес в период вынужденного простоя и способствовать сохранению рабочих мест на срок ограничительных и последующих восстановительных мероприятий.



Основными операторами мер кредитной поддержки субъектов предпринимательской деятельности выступают «Сбербанк», ВТБ, МСП-банк, «Промсвязьбанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк» и банк «Открытие», сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

13 апреля 2020 года



